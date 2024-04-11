國台辦肯定馬訪陸貢獻 陸委會批未捍衛主權

【明報專訊】習近平與馬英九昨在北京會晤，台陸委會晚間發表聲明，指會晤未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛台灣主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，深感遺憾。
聲明提到，大陸藉由「習馬二會」大肆宣傳「九二共識」、「促融促統」及反對「台獨」等主張，然大陸已將「九二共識」定義為「體現『一中原則』的『九二共識』」，對此，台灣主流民意早已堅定拒絕。強調兩岸差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式。
國民黨立院黨團：重啟和平交流重要一步
另邊廂，國民黨立院黨團表示，世紀之握再現，打破當前兩岸高度對立且緊繃互不往來的僵局，是兩岸重啟和平交流的重要一步。馬更提及「九二共識」為1992年各自表述一中各表的論述，充分展現兩岸對等、相互尊重的立場。
台灣民眾黨主席柯文哲在facebook發文稱，一向主張透過交流減少衝突，無論是官方或民間與中國大陸交流，民眾黨皆抱持正面態度。馬英九聲稱要「堅持九二共識」，在許多台灣人民眼中，恐怕未能獲得主流民意認同。綜觀整場會面，馬英九以個人身分展開交流、為和平努力，仍有值得肯定之處。
在「習馬二會」前，大陸國台辦昨在例行記者會上，仍未證實兩人會面。發言人朱鳳蓮提到馬英九訪陸，對推動兩岸青年交流往來作出貢獻，對此高度肯定。