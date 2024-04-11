國台辦肯定馬訪陸貢獻 陸委會批未捍衛主權

聲明提到，大陸藉由「習馬二會」大肆宣傳「九二共識」、「促融促統」及反對「台獨」等主張，然大陸已將「九二共識」定義為「體現『一中原則』的『九二共識』」，對此，台灣主流民意早已堅定拒絕。強調兩岸差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式。

國民黨立院黨團：重啟和平交流重要一步

另邊廂，國民黨立院黨團表示，世紀之握再現，打破當前兩岸高度對立且緊繃互不往來的僵局，是兩岸重啟和平交流的重要一步。馬更提及「九二共識」為1992年各自表述一中各表的論述，充分展現兩岸對等、相互尊重的立場。

台灣民眾黨主席柯文哲在facebook發文稱，一向主張透過交流減少衝突，無論是官方或民間與中國大陸交流，民眾黨皆抱持正面態度。馬英九聲稱要「堅持九二共識」，在許多台灣人民眼中，恐怕未能獲得主流民意認同。綜觀整場會面，馬英九以個人身分展開交流、為和平努力，仍有值得肯定之處。

在「習馬二會」前，大陸國台辦昨在例行記者會上，仍未證實兩人會面。發言人朱鳳蓮提到馬英九訪陸，對推動兩岸青年交流往來作出貢獻，對此高度肯定。