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習笑稱馬沒變 馬口誤提「中華民國」

【明報專訊】「習馬二會」昨下午4時在北京人民大會堂東大廳舉行，並非早前台媒猜測的「福建廳」或「台灣廳」。東大廳是國家主席與外國元首會談常用的場地，本月9日習近平與密克羅尼西亞聯邦總統在此會談，這也是2005年時任中共總書記胡錦濤與時任國民黨主席連戰會面的地點。

會面東大廳舉行 與外國元首會談常用

據央視等媒體披露的現場畫面，兩人先在東大廳「北屏風」握手，習近平先向馬英九表示「你好啊」，還回憶2015年會面，笑說「你都沒變」，兩人緊緊握手長達15秒。習隨後與其他團員一一握手。

隨後雙方各發表致詞。馬英九一開始以「總書記」稱呼習，後改用「習先生」。馬還直接談到「1992年各自表述」的一中各表說法。期間還一度口誤，將中華民族說成了「中華民國」，旋即修正為「中華民族」，提到「中華民族過去經歷了百年屈辱，最近30年在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路」。

北京與會者包括習近平、政治局常委王滬寧、常委蔡奇和國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。台方與會者包括馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑，馬辦主任王光慈和政治大學榮譽教授邱坤玄及隨團台灣青年學子。

習馬會談時間長達近一個小時。馬英九車隊於4時58分離開大會堂。台媒指，此次開放媒體採訪的部分，只有開頭的握手以及雙方的致詞，時間不足10分鐘。馬英九還未致詞完，工作人員就要求媒體離場。

相關字詞﹕王滬寧 馬英九訪陸 人民大會堂 習馬二會 中華民國

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