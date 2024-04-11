習笑稱馬沒變 馬口誤提「中華民國」

會面東大廳舉行 與外國元首會談常用

據央視等媒體披露的現場畫面，兩人先在東大廳「北屏風」握手，習近平先向馬英九表示「你好啊」，還回憶2015年會面，笑說「你都沒變」，兩人緊緊握手長達15秒。習隨後與其他團員一一握手。

隨後雙方各發表致詞。馬英九一開始以「總書記」稱呼習，後改用「習先生」。馬還直接談到「1992年各自表述」的一中各表說法。期間還一度口誤，將中華民族說成了「中華民國」，旋即修正為「中華民族」，提到「中華民族過去經歷了百年屈辱，最近30年在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路」。

北京與會者包括習近平、政治局常委王滬寧、常委蔡奇和國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。台方與會者包括馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑，馬辦主任王光慈和政治大學榮譽教授邱坤玄及隨團台灣青年學子。

習馬會談時間長達近一個小時。馬英九車隊於4時58分離開大會堂。台媒指，此次開放媒體採訪的部分，只有開頭的握手以及雙方的致詞，時間不足10分鐘。馬英九還未致詞完，工作人員就要求媒體離場。