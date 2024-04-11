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習馬再會 習：外部干涉阻不了家國團圓 馬引用魯迅詩句 稱兩岸開戰後果不可承受

【明報專訊】備受關注的「習馬二會」昨（10日）下午在北京人民大會堂登場，中共總書記習近平和國民黨前主席馬英九在睽違近9年再次見面。習近平表示，兩岸同胞都是中國人，沒有心結不能化解，外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。

綜合央視及台媒報道，習近平下午4時在人民大會堂會見馬英九，雙方見面後握手達15秒。與2015年11月7日新加坡的「習馬會」不同，馬先後稱習為「習總書記」與「習近平先生」，習稱馬為「馬英九先生」。

先致詞的習近平先是讚揚馬英九先生素有民族情懷，堅持「九二共識」，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，「我對此高度評價」。

習多次提中華民族 「沒心結不能化解」

據新華社報道，習在會面中多次提到中華民族、中華文化，稱「中華民族5000多年的漫長歷史，記載着歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載着兩岸同胞共禦外侮、光復台灣」。

他提到，兩岸同胞都是中國人，沒有心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒什麼勢力能把兩岸分開。制度不同，改變不了兩岸同屬一國、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。

他強調兩岸同胞對民族有共同的責任。要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一國、一個民族的基本事實有共同的認知。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裏人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。

習還稱，為兩岸同胞謀福祉，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。還稱「我們有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞共創美好未來」。

稱為同胞謀福祉 兩岸關係出發點落腳點

習還提到，將採取更有力措施推動兩岸交流交往交融。「熱邀廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，並歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。在會面中，習哀悼花蓮地震的遇難同胞，並慰問災區民眾。

在新華社1800字的稿件中，習的發言佔了大篇幅，馬的部分只有95字。習的頭銜是「中共中央總書記」，馬是「馬英九」。習馬會面也是昨晚央視新聞聯播的頭條，兩人都提到堅持「九二共識」和反「台獨」。

習馬同提堅持「九二共識」反「台獨」

據現場直播，馬英九在致詞時引用魯迅說過的「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，指兩岸若發生戰火，對中華民族都是不可承受的後果，兩岸中國人絕對有足夠的智慧，和平處理兩岸爭端，避免走向戰爭。強調未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」、反對「台獨」求同存異，擱置爭議，共同追求和平發展。

他稱，雙方都應重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸雙贏。

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相關字詞﹕台獨 九二共識 馬英九訪陸 習馬二會 馬英九 習近平

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