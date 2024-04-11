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美擬放寬赴華旅行警示 京：礙交流盡快撤

【明報專訊】美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）昨天（10日）稱當局正考慮放寬對美國公民赴華的建議，承認當前的旅行警示阻礙兩國民眾交流。外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，美國國務院有關赴華旅行提醒評級等次完全沒道理，讓許多有意願來華的美國人望而卻步。「希望美方盡快撤銷不實旅行提醒，調整錯誤評級，移除這塊阻礙中美人文交流的絆腳石。」

據路透社報道，坎貝爾在一場由美中關係全國委員會舉辦的活動上表示，中美經歷一段時間的緊張後，雙方高層對話渠道恢復正常。美財長耶倫周一結束訪華；國家主席習近平本月2日與美國總統拜登通電話，兩國元首努力推動恢復民間交流。

美國國務院定期對前往外國的美國公民發出分級別的旅行警告，目前中國被列為3級旅行警示，存在「任意執行當地法律」、禁止出境和不當拘留風險，呼籲美國公民重新考慮是否前往中國並提高警惕。

現列存「任意執行當地法律」禁出境風險

中國駐美國大使館發言人周一（8日）稱，2021年7月至今遭美方「無端滋擾」盤查遣返的中國公民近300人，涉及持有合法有效材料的留學生超過70人，其中華盛頓杜勒斯機場發生10宗留學生被遣返事件。中方對此表示強烈不滿，已向美方提出交涉。

「美國之音」報道稱，美國官員否認中方上述指控，認為儘管中國對美國發出旅行警告，仍有數十萬中國學生在美國學習，而在華美國留學生則為數百人。

相關字詞﹕外交部發言人 美國國務卿 駐美大使 中美關係

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