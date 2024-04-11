美擬放寬赴華旅行警示 京：礙交流盡快撤

據路透社報道，坎貝爾在一場由美中關係全國委員會舉辦的活動上表示，中美經歷一段時間的緊張後，雙方高層對話渠道恢復正常。美財長耶倫周一結束訪華；國家主席習近平本月2日與美國總統拜登通電話，兩國元首努力推動恢復民間交流。

美國國務院定期對前往外國的美國公民發出分級別的旅行警告，目前中國被列為3級旅行警示，存在「任意執行當地法律」、禁止出境和不當拘留風險，呼籲美國公民重新考慮是否前往中國並提高警惕。

現列存「任意執行當地法律」禁出境風險

中國駐美國大使館發言人周一（8日）稱，2021年7月至今遭美方「無端滋擾」盤查遣返的中國公民近300人，涉及持有合法有效材料的留學生超過70人，其中華盛頓杜勒斯機場發生10宗留學生被遣返事件。中方對此表示強烈不滿，已向美方提出交涉。

「美國之音」報道稱，美國官員否認中方上述指控，認為儘管中國對美國發出旅行警告，仍有數十萬中國學生在美國學習，而在華美國留學生則為數百人。