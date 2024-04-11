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舉報河北縣官獲撤訴 縣書記落馬22人問責

【明報專訊】河北省紀委監委周二（9日）晚通報，唐山市人大常委會副主任、遷西縣委書記李貴富涉嫌嚴重違紀違法接受調查。當局對曾被控誣告及誹謗的舉報者、76歲退休幹部馬樹山撤訴，追究事件中22名相關責任人。去年底，河北「馬樹山案」引發社會各界關注。《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，此案暴露一些基層官員「土皇帝」作風，必須有人為此擔責。

官媒：暴露基層官「土皇帝」作風 須有人擔責

「中新社」報道，河北省紀委監委、省委組織部、省委政法委、省法院、省檢察院、省公安廳等組成工作組展開全面調查，發現在馬樹山舉報縣委領導被逮捕公訴事件中，有關單位和黨員幹部存在3個問題：一是遷西縣委書記李貴富不正確履行職責，對涉及本人及其他應由上級受理的信訪事項，應迴避未迴避，應報告未報告，違規研究辦理；二是遷西縣公安局偵查取證不全面，刑事拘留措施適用不當；三是遷西縣檢察院錯誤決定批捕，錯誤提起公訴，未嚴格依法做羈押必要審查。

紀檢監察機關依據《中國共產黨問責條例》等法律法規，已決定對22名相關責任人員依紀依法作出處理。

指匿名舉報違程序 紀委：批評教育老幹部

工作組稱馬樹山反映的10個具體問題經調查不存在，馬樹山作為退休幹部，以匿名信方式反映問題是違反組織程序的錯誤行為，黨組織對其進行批評教育。調查發現李貴富有其他涉嫌嚴重違紀違法問題，河北省紀委監委已對其立案審查調查並採取留置措施。

工作組表示，將堅持反腐敗鬥爭不動搖，切實做到有腐必反、有貪必肅；同時以案為鑑，增強黨員領導幹部法紀意識，提升法治能力；堅持以人民為中心，推動信訪工作法治化，引導廣大黨員群眾依法依規反映問題、表達訴求。

「經濟觀察網」報道，遷西縣委辦公室去年12月初收到匿名舉報信，舉報遷西縣委書記李貴富涉嫌在當地花幾千萬元搞「亮化工程」勞民傷財等問題。該縣公安局當日介入調查，兩日後刑事拘留退休幹部馬樹山，不足一個月，馬被遷西縣檢察院以誣告陷害、誹謗罪起訴。

事件經媒體曝光後，引發輿論關注，不少網民批評遷西縣公安、檢察院等部門，淪為地方一把手的「打手」和「家丁」。最高檢其後作出批示，指令遷西縣檢察院以「不存在犯罪事實」為由撤回對馬樹山的起訴。

相關字詞﹕紀委 匿名舉報 打黑 反腐 貪腐

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