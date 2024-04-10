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中意高級商務會談 意盼關係邁新季節

【明報專訊】商務部長王文濤結束法國行程後，將於當地時間周五出席中國-意大利商務對話論壇，預計與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）討論電動車、雙邊貿易等議題，是意大利自去年退出「一帶一路」倡議後兩國首次舉行高級別商務官員之間的會談。

盼特定條件下獲華「合資格投資」

塔亞尼日前宣布，11到12日將在意大利北部城市維羅納舉行意中商務對話論壇。綜合意大利媒體報道，塔亞尼表示，意大利政府決定退出中國「一帶一路」倡議後，希望與中國關係邁入「新季節」，繼續經濟方面的合作，在特定條件下仍盼獲得來自中國「符合資格的投資」。塔亞尼曾於去年9月訪華時與王文濤會面，雙方就深化中意經貿合作等議題交流。

塔亞尼說，意中商務對話論壇的目標是促進雙方在農產品加工業、電子商務、製藥、生物醫學、資金投入等領域的合作，並紀念馬可波羅逝世700周年，因為在意大利與中國的戰略伙伴關係當中，經濟商業與文化交流是密不可分的。馬可波羅13世紀從意大利通過絲綢之路前往中國，是開啟東西方貿易交流之門的代表人物。

意大利輿論關心當局是否開放中國電動車進口。意「訊使報」（Il Messagero）引述塔加尼指出，意大利政府對於各種外國投資保持開放態度，但將注重公平競爭環境，確保國內生產的安全與優勢。意「頁報」（Il Foglio）則認為，意大利3月剛在維羅納舉行G7首場部長級會議，旋即在同一地點與中國商務部長舉行高級別對話，擔憂中國利用意大利今年擔任七大工業國集團（G7）會議輪值主席國，干預歐盟對中國的「去風險」策略。

相關字詞﹕中歐關係 商務部 電動車 一帶一路 意大利

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