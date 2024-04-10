烏戰火藥棉需求飈 憂華限制出口 歐軍火商擬減中國棉依賴

據英國《金融時報》報道，西方加強烏克蘭軍事力量的努力導致其對彈藥需求飈升，而對中國棉花的依賴威脅它們擴大產量的能力。

俄烏戰事的擴大和延長大量消耗炮彈，對彈藥需求猛增，歐洲軍火商嘗試提高產能滿足需求，但目前歐盟對包括火藥棉在內的供應鏈有諸多限制。

棉絨是製造火藥棉（硝化纖維素）主要原料，火藥棉在軍事領域應用廣泛，比硝化甘油更穩定、安全，是炸藥、無煙火藥和固體火箭燃料的關鍵原材料。

有軍火商稱七成原料靠中國供應 囤3年庫存

報道指，全球近半棉絨來自中國，最大的出口目的地是德國、瑞典和比利時。德國萊茵金屬（Rheinmetall）總裁巴帕格（Armin Papperger）表示公司超過七成原料靠中國供應，自俄烏戰爭爆發以來盡可能多地從中國進口棉絨，目前已囤積3年庫存，計劃在德國興建生產基地，長遠降低對中國的依賴。瑞典紳寶（Saab）總裁祖安遜（Micael Johansson）稱暫未遇到供應問題，但對中國原料的依賴會隨着彈藥產量增加而帶來風險，軍火商需要考慮在多極化世界格局下重構供應鏈。

中國棉花的主產地是新疆。去年10月，稱基於新疆存在「強迫勞動」等理由，歐洲議會公布基於歐盟委員會《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》提案的修訂稿，進一步收緊中國棉花產品進口政策。 報道指，在這種情况下，中國可能限制棉絨的出口，進而導致歐洲彈藥生產受阻。

歐盟投入兩億歐元資金希望增加火藥產能。法國總統馬克龍曾在今年3月曾表示注意到需要預防軍用零件的短缺，尤其是火藥。德國外交關係委員會安全和國防負責人梅林（Christian Moelling）表示，硝化纖維素是一種廉價化工產品，其主要原料長期以來從中國等地進口，如果擴大彈藥生產規模，不僅是原材料的問題，還要興建新的生產基地，視乎標準可能需要六個月到兩年之久。