晤俄外長 習：中俄為國際正義貢獻了力量

【明報記者】國家主席習近平昨下午在在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平表示，中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國和睦相處、合作共贏的嶄新道路，造福了兩國和兩國人民，也為國際公平正義貢獻了智慧和力量。昨天，中共中央政治局委員、外交部長王毅也在北京同拉夫羅夫舉行會談。
據新華社報道，習近平請拉夫羅夫向普京總統轉達誠摯問候。習近平強調，中方支持俄羅斯人民走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作，展現更多擔當，以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體系變革，有力引領構建人類命運共同體。
拉夫羅夫轉達普京對習近平的親切問候和良好祝願。他表示俄對外政策的優先方針是全面鞏固提升對華關係。普京順利當選連任保證了俄中關係的連續性。俄方願同中方認真落實兩國元首重要共識，加強雙邊和多邊協作，同其他「全球南方」國家一道，加強團結合作，為推動形成更加公平公正的國際秩序作出貢獻。
昨日，王毅在北京同拉夫羅夫舉行會談。雙方就中俄關係及兩國經貿等多領域的深化合作進行交流，雙方表示將加強兩國在多邊平台的協同配合和戰略協作，還就烏克蘭、巴以衝突、亞太地區形勢等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。