晤俄外長 習：中俄為國際正義貢獻了力量

據新華社報道，習近平請拉夫羅夫向普京總統轉達誠摯問候。習近平強調，中方支持俄羅斯人民走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作，展現更多擔當，以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體系變革，有力引領構建人類命運共同體。

拉夫羅夫轉達普京對習近平的親切問候和良好祝願。他表示俄對外政策的優先方針是全面鞏固提升對華關係。普京順利當選連任保證了俄中關係的連續性。俄方願同中方認真落實兩國元首重要共識，加強雙邊和多邊協作，同其他「全球南方」國家一道，加強團結合作，為推動形成更加公平公正的國際秩序作出貢獻。

昨日，王毅在北京同拉夫羅夫舉行會談。雙方就中俄關係及兩國經貿等多領域的深化合作進行交流，雙方表示將加強兩國在多邊平台的協同配合和戰略協作，還就烏克蘭、巴以衝突、亞太地區形勢等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。