人民大會堂今有採訪活動 料舉「習馬二會」

據消息人士稱，跟隨採訪馬英九訪陸的媒體記者，已收到要求兩次核酸檢測的通知，今下午，在人民大會堂有採訪活動，料將是習近平接見馬英九一行並舉行座談。此前，台媒引述消息指，原本預定在8日舉行的「習馬二會」，將在今日舉行。

馬英九登長城唱抗戰歌哽咽 北大致辭

綜合中央社等媒體報道，馬英九昨參觀的是八達嶺長城北一樓和北二樓等處。這一長城部分路段陡峭，73歲的馬英九不時需扶着欄杆前行。一些遊客認出馬英九並向他問好，馬英九則向他們高舉雙手揮舞，並高聲回應說「大家好」。

之後，馬英九在八達嶺一段的長城上帶領一行人歌唱抗戰歌曲「長城謠」，在唱到歌詞「長城外是故鄉」等段落，馬英九數度紅着眼眶。並拿出手帕擦拭。馬英九還問解說員「你會不會唱」，解說員說不會，馬英九強調「我們小學就會唱」，並說非常感動。

長城之行結束後，馬英九率領學生下午抵達北京大學，參與此次訪問大陸的第二場校園交流活動。北大校長龔旗煌、前校長郝平，以及大陸奧運「桌球女王」丁寧陪同，參訪「未名湖」以及北大古蹟「全齋」四合院。北大方面精心準備了迎賓短片，講述北大與台灣的關係，片頭就是連戰在北大演講的畫面，隨後的正式短片，則以馬英九這兩年訪陸、包含這幾日行程為主。