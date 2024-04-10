陸航拍機再飛金門 防禦系統被嘲無用 10億元採購全台建置 優先配賦外島防區

台軍信號彈示警干擾槍反制 無人機返航

上月底，網上出現一段以簡體字「台灣二膽島士兵被大陸無人機嚇得跑光光」為標題的影片流傳，畫面以空拍視角拍攝二膽島，拍攝台灣軍人在島上活動情形，最後更飛至階梯上的軍人上空，幾人紛紛抬頭往上看。

到了8日，再有無人機飛到金門二膽島周邊空域。台陸軍金門防衛指揮部當日發布新聞稿，提到分別於當日上午9時許及下午2時許，各偵獲1架民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼，台軍即依程序，發射信號彈示警並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。

博主：GPS信號間歇失靈 未影響操控

昨日在台國防部記者會上，台陸軍司令部參謀長陳建義被問到，為何不用槍彈把無人機打下來，陳表示，是否射擊會結合當時狀况，考量射擊延伸線的背景、相關射程等因素。陳建義還稱，軍方研判侵擾的機型是「大疆」無人機。

無人機飛手、網民「研究星星二十年」前日（8日）在短片平台「嗶哩嗶哩」網站發字稱，「今天三飛二膽輕鬆歸來」，還表示此次飛行，在降至對方對空監視哨20米左右，未發一彈驅離，但忽然發現GPS信號間歇失靈，疑是台軍終於操作了反制無人機干擾槍，「但絲毫沒有影響操控航拍及回程，看來台軍花大錢買的干擾槍完全沒用，這43億5000萬（新台幣）是白花了」。

翻查公開資料，台國防部在2022年採購「遙控無人機防禦系統」，總經費43億5144萬（約10.64億港元）。台國防部在預算書中提到，為防範無人機入侵，軍方將在全台基地、港口及機場，建置該系統，優先配賦外島防區運用。不過同年8月，在時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，大陸民用無人機飛入金門防區，出現了金門官兵向無人機丟石頭的經典畫面。

自3月底來，大陸此次已是第三次有空拍無人機（均是同一名博主發布影片），飛到二膽島區域拍攝。陳建義早前稱，無人機拍攝大、二膽島是灰色地帶侵擾事件、認知作戰，動機絕不是所謂民間博主或網站在衝網絡聲量，其企圖「不言可喻」，就是要製造對台軍的不認同並造成壓力。

島內多名立法委員，亦多次針對此議題質詢台國防部長邱國正。對此，邱國正曾在4月1日表示，通盤檢討還是訓練不足，「哪怕沒有擊落，也要列一個替代方案，目的就是讓空拍機不能隨便出現在營區上空」。

據中央社報道，針對大陸以「灰色地帶」戰術擾台的提問，美國國務院一名發言人昨回覆該社，稱美方希望兩岸進行有意義的對話，以降低誤判風險。美方持續呼籲勿單方面改變現狀。

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