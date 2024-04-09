習晤越國會主席 盼鞏命運共同體

新華社報道，習近平強調，國際和地區形勢正發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，屬中越雙方共同利益。雙方要以高水平互信加強中越命運共同體意識，以高質量合作鞏固中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。

越允各層級合作 增互信

王庭惠表示，作為「同志加兄弟」，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步。越方堅持獨立自主的外交政策，將中國作為越南對外關係的優先戰略選擇，將與中方保持各層級密切交流合作，持續鞏固高水平政治互信，推動「兩廊一圈」和「一帶一路」對接。越南國會願與中國全國人大保持密切交往交流，為鞏固兩國民間友好、構建越中命運共同體發揮積極作用。

另外，習近平昨也在人民大會堂會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。習近平對夫婦兩人以及基金會長期對中法關係發展，以及中國衛生健康的關心支持表示讚賞。 梅里埃感謝習撥冗會見，稱這充分體現對法國人民的友好情誼。他表示，梅里埃基金會將繼續促進法中友好和衛生健康合作。