訪盧溝橋 馬英九：戰爭無贏家

引胡錦濤 稱國民黨正面抗戰

據中央社報道，馬英九參觀盧溝橋時說，抗戰是中華民族史上「國家禦侮戰爭」中規模最大、時間最長、戰區最廣、犧牲最大的「民族禦侮戰爭」，紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要是汲取教訓。他說，無論大陸或台灣，兩岸人民都曾被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重。他表示，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，戰爭錯誤或可原諒，但歷史真相不能遺忘。

參觀抗日戰爭紀念館時，馬英九特別強調台陸共同抗日的歷史。他亦提及，中共前總書記胡錦濤在抗戰60周年提及，「正面作戰是國民黨，敵後作戰是共產黨」。

馬英九昨下午往北京故宮參觀，由國台辦主任宋濤陪同。傍晚在北京飯店與北京市委書記尹力見面，他提到上午參訪盧溝橋旁「中國人民抗日戰爭紀念館」的感受，指中國人必須自立自強，才不會任人宰割。

去年馬英九首次登陸訪問行程，亦參訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」等地，多次批評日本軍國主義。

馬英九一行昨日暫未獲安排與中共總書記習近平會面。台媒日前報道，「習馬二會」已經改為明天舉行。陸委會主委邱太三對此表示，兩岸只要有溝通交流，都是好事，「目前（台灣）政府處於5月20日前交接期，仍持續地關注馬英九在陸動態，會適時地將相關資訊和研判，提供給長官參考」。