耶倫重申不脫鈎 促華遏綠能傾銷 共識財政部人行牽頭 商平衡增長金融穩定

昨午後，耶倫在美國駐華大使官邸舉行新聞發布會，總結4日訪華行程，形容與多名中方官員的對話坦率並富成效，雙方同意在中美經濟和金融工作組框架下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。

「美國之音」報道，耶倫闡述此行成果時說，美中在就平衡增長展開對話等3個領域取得重大進展。耶倫再次強調美中兩國發展健康經濟關係的重要，美國不尋求與中國脫鈎，兩國經濟深度融合，全面分離對雙方都將是災難。

耶倫指補貼致產業失衡 籲刺激消費

據彭博社報道，耶倫在北京的講話稿表示，美國打算強調中國轉變其產業政策的必要。她認為中國政府對特定產業部門的大規模支持進一步加劇「持久的宏觀經濟失衡」，中方應降低居民儲蓄率，刺激民衆消費。

耶倫對中國在電動車、鋰電池、太陽能等新能源領域表達憂慮，認為中國政府10多年前傾銷鋼鐵，衝擊全球市場，令美國製造業損失200萬個職位；美國、歐洲、日本等國關注中國產能過剩問題，拜登政府不會讓當年情况重演。

廖岷昨介紹相關共識成果。中新社報道，除了上述3點共識，雙方亦達成新共識：一是由兩國財政部牽頭，在中美經濟工作組框架下就兩國及全球經濟平衡增長議題交流；二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續交流。

廖岷表示，中方下一步願與美方一道，按照雙方牽頭人要求，在經濟、金融工作組框架下，努力落實上述共識，為中美經濟關係發展不斷貢獻正能量。兩個工作組的第四次會議擬於本月中旬在美國華盛頓召開的「世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議」期間舉行。

京籲客觀看待產業轉型 稱願增溝通

就美方指責「產能過剩」，廖岷稱，中方認為，在新能源產業技術進步推動全球供應鏈深度調整下，包括中國在內，很多國家都面臨產業轉型和勞動力結構調整的挑戰，各方應客觀看待該現象，制定務實理性的政策。他表示，中方注意到美國及其他相關方的關切，願與各方加強溝通協調，在堅持市場化原則的基礎上，理性看待和妥善處理分歧，雙方將在工作組層面繼續就此保持溝通。

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