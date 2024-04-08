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洪水襲廣東英德 832人受災轉移

【明報專訊】受近日強降雨影響，珠江流域北江出現明顯洪水過程。昨天（7日）上午6時35分，北江幹流石角水文站（廣東清遠）流量漲至12,000立方米每秒。根據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，北江發生2024年第1號洪水，這是中國今年主要江河首次發生編號洪水（達該流域警戒水位洪水），為全國1998年有編號洪水統計以來最早。

據「央視新聞」報道，當天上午9時，廣東清遠英城鎮英德（五）站水位30.07米，超警戒水位4.07米，沿河部分房屋、商舖受浸。截至昨日，英德市共轉移832人，其中地質災害點轉移34人；市區15個低窪內澇點及時排清；英德全市無停市停課，物價穩定，人民工作生活秩序正常。

針對防汛形勢，英德市三防指揮部於3日中午11時啟動防汛Ⅳ級應急響應，並於6日中午11時提升為Ⅲ級應急響應。截至昨日，英德市無人傷亡。

鄱陽湖水位 3天漲逾2米

另據新華社報道，江西省水利廳透露，受持續降雨及上游來水影響，鄱陽湖水位3天上漲超2米。昨早8時，鄱陽湖標志水文站星子站水位達到14.24米，預計未來將繼續上漲。

江西省水文監測中心數據顯示，4日凌晨3時，鄱陽湖水位為12.01米，意味着鄱陽湖結束枯水期。

相關字詞﹕鄱陽湖 洪水 英德市

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