洪水襲廣東英德 832人受災轉移

據「央視新聞」報道，當天上午9時，廣東清遠英城鎮英德（五）站水位30.07米，超警戒水位4.07米，沿河部分房屋、商舖受浸。截至昨日，英德市共轉移832人，其中地質災害點轉移34人；市區15個低窪內澇點及時排清；英德全市無停市停課，物價穩定，人民工作生活秩序正常。

針對防汛形勢，英德市三防指揮部於3日中午11時啟動防汛Ⅳ級應急響應，並於6日中午11時提升為Ⅲ級應急響應。截至昨日，英德市無人傷亡。

鄱陽湖水位 3天漲逾2米

另據新華社報道，江西省水利廳透露，受持續降雨及上游來水影響，鄱陽湖水位3天上漲超2米。昨早8時，鄱陽湖標志水文站星子站水位達到14.24米，預計未來將繼續上漲。

江西省水文監測中心數據顯示，4日凌晨3時，鄱陽湖水位為12.01米，意味着鄱陽湖結束枯水期。