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台媒：「習馬二會」或延至10日 美日峰會同日舉行 馬辦：揣測瞎編

【明報專訊】台灣前總統馬英九昨天（7日）上午結束陝西行程，在西安搭乘高鐵，昨午抵達北京。這是他此次訪陸的最後一站，也是最受外界關注的行程。國家主席習近平會否在北京接見馬英九，「習馬二會」會否上演備受矚目。台媒稱，隨團記者已做核酸檢測，意味着「習馬二會」的可能很大。

綜合「中時新聞網」等台媒報道，馬英九赴京的高鐵車程，由大陸國台辦副主任仇開明陪同搭乘。昨日下午4時32分，高鐵抵達北京西站後，馬英九下車時，另一名國台辦副主任潘賢掌在車站月台迎接，並對馬英九說「北京歡迎您」。一同前來迎接的還有北京市委常委、副市長夏林茂，以及北京市台辦主任霍光峰。

馬抵京 今參觀盧溝橋抗戰館故宮

馬英九7至10日在京期間，行程包括八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院、盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場），並將前往北京大學參訪交流。

路透社與多家媒體此前報道稱，中共總書記習近平今（8日）將與馬英九舉行「馬習二會」。據官方目前透露的行程安排，馬英九一行今日上午及下午分別前往盧溝橋抗戰館與北京故宮，未見「馬習二會」行程。

隨團記者已驗核酸 台媒指會見可能大

馬辦和北京方面都暫未曾公布或證實「習馬二會」。不過台媒指出，隨團記者已於6日做了核酸檢測，兩人會見可能仍大，尚待官方公布確切時間。

台媒《自由時報》昨引述匿名消息表示，「習馬二會」將改為10日登場，刻意與華府舉行的美日峰會同一天舉行。對此，陪同馬訪陸的馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，這樣「揣測瞎編」，他無法置評。

馬英九一行昨日上午參訪陝西歷史博物館，其間馬稱這是中國大陸第一座大型現代化國家級博物館，收藏上自遠古人類使用的簡單石器，下至當代社會生活的各類物件，時間跨度長達100多萬年，格外有意義。

馬英九表示，如何努力保存典籍與文物，是兩岸人民共同的任務，這是兩岸可共享的經驗，也證實文化交流的重要。

相關字詞﹕習近平 國台辦 習馬二會 馬英九

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