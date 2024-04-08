李强盼中美做伙伴非對手 耶倫倡予公平競爭環境

據美國財政部聲明，耶倫與李强的會晤「坦誠且富有成效」。雙方的討論是在去年11月美國總統拜登和中國國家主席習近平在三藩市會晤上取得進展基礎上的深化。

聲明指出，耶倫針對為美中兩國工人和企業提供公平競爭的健康經濟關係這一共同目標發表了看法。另外，耶倫還提出美方關切的問題，包括中國的工業產能過剩及其可能對美國工人和企業產生的影響。她還強調共同應對全球挑戰的重要，包括低收入和新興經濟體的債務困境。

耶倫：兩國有責任「艱難」對話

耶倫表示，雖然很多工作有待進行，但她相信，在過去的一年，雙邊關係已建立在一個更穩定的基礎上。她還說，兩國有責任管控複雜的雙邊關係，並在應對緊迫的全球挑戰方面進行合作並展示領導作用。

新華社報道，李强表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現企穩態勢。中方希望中美做伙伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。李强還指出，希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首重要共識。

李强指出，中美作為世界前兩大經濟體，雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。