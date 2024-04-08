美太平洋艦隊司令交接 印太司令歡迎唐華觀禮

分析：料美台增公開合作

典禮由美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）主持。有觀察者指出，唐華此行反映出美台軍事伙伴關係加強公開與合作，可預期未來雙方武裝部隊間會有更多共同計劃與訓練。此前，台國防部副部長、參謀總長和海軍司令，都曾受邀出席類似典禮。

中央社報道，阿基里諾（John C. Aquilino）致辭時，歡迎來自日本、馬來西亞、台灣、墨西哥、韓國及菲律賓的重要伙伴。他表示，他們的出席見證了與美國的友誼，以及與美國伙伴、盟友關係的重要，「我們團結起來會更強大」。

稱出席見證與美友誼

美國太平洋艦隊指揮官交接典禮4日舉行，由美軍參謀首長聯席會議戰略、計劃與政策主任柯勒（Stephen Koehler）接任司令，取代帕帕羅（Samuel J. Paparo）。

帕帕羅去年獲美國總統拜登提名，接任印太司令部司令，阿基里諾預計在4月退役。

路透社曾報道，唐華將赴夏威夷出席這場交接典禮，之後擬參加4月8至10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」，也會安排與弗蘭凱蒂會面。