菲美日澳軍演首日 解放軍南海戰巡 稱掌握「一切攪局」

解放軍「南部戰區」官方微信公眾號昨發布消息稱，「4月7日，中國人民解放軍南部戰區在南海海域組織聯合海空戰巡。一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握」。同日，菲律賓、美國、日本和澳洲首次在南海舉行海上聯合演習。

菲美4國：展支持自由印太承諾

菲律賓通訊社報道，菲美日澳4國聯合軍演在菲律賓巴拉望島西北近海南海水域舉行，演習內容包括反潛戰訓練及海上巡邏等。菲律賓、美國、日本和澳洲國防部前日發布聯合聲明表示，7日舉行聯合海上行動（MCA），將展示4國加強地區和國際合作以支持自由開放印太地區的「集體承諾」；強化4國軍隊在國防理論、戰術、技術和流程方面的聯合行動力。

菲國防部發言人阿森尼奧·安多隆（Arsenio Andolong）稱，預計將有5艘軍艦參加「海上聯合活動」。日本防衛省官員稱，演習內容將包括反潛戰訓練、海上巡邏及其他內容，並強調「此次演習不針對任何特定國家」。菲律賓媒體則稱，4國海上聯合軍演在於「抗衡中國」。

軍報轟菲挑釁 「不無限縱容」

中國和菲律賓在南海主權紛爭近來升溫。中國海警船不斷阻止菲律賓補給船向擱淺仁愛礁的退役登陸艦「馬德雷山號」運送物資，雙方多次在海上發生衝突。中方指摘菲律賓「擅闖」中國仁愛礁鄰近海域，並圖謀向非法坐灘軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事。

《解放軍報》昨發表評論文章指出，菲律賓近日在南海動作頻頻，持續破壞南海穩定。繼菲方4日組織多艘船隻非法侵闖鱟藤礁後，7日又聯合美日澳在南海舉行首次全面海上軍演。南海問題歷史經緯清清楚楚，菲方一再「碰瓷」和挑釁，拉攏域外國家介入南海事務，繼續生事生亂，只會增加解決問題的難度和成本，造成更多不穩定因素。中方保持極大的善意和克制，但不等於會無限縱容。

文章警告，在捍衛領土主權問題上，中國有強大的政治意志和軍事實力，不懼任何挑戰和威脅，南部戰區在南海海域組織聯合海空戰巡，就是最好的證明。文章還奉勸菲方「不要辜負中方的善意，及早懸崖勒馬、迷途知返，若硬要一條道走到黑，將局勢升級，這代價怕是菲吃不消的」。

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