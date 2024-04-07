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雲南魯甸4.9級震 暫無傷亡

【明報專訊】雲南省昭通市魯甸縣昨發生4.9級地震。昭通市應急管理局通報稱，截至當日下午2時，震區無人員傷亡、無房屋倒塌，交通總體保持通暢，水利、電力、通訊等重要設施運行正常。四川綿陽江油昨上午亦發生3.2級地震。

無房屋倒塌 重要設施運行正常

中新社報道，據中國地震台網正式測定，昨上午10時29分，昭通市魯甸縣發生4.9級地震，震源深度約10千米，震央位於火德紅鎮（北緯27.01度、東經103.44度），雲南昭通、會澤，四川宜賓、涼山、攀枝花等地有網民表示震感强烈。　　

震情發生後，昭通市黨委政府及地震影響區的縣、鄉、村各級組織力量核查災情，全面排查災害隱患，加強監測預警，防止次生災害發生。截至昨下午2時，此次地震共造成3輛過往車輛輕微受損，道路發生落石及局部垮塌現象。目前，當地正在防範次生災害、進一步核災查災等工作。　

魯甸縣位於雲南省東北部、昭通市南部，地處雲、貴、川三省結合部。2014年8月3日，該縣曾發生6.5級地震，共造成617人罹難，112人失蹤，3143人受傷，上百萬人受災。

魯甸地震不久後，相距600多公里的四川綿陽也發生地震。根據中國地震台網公布，昨上午11時12分在綿陽江油市（北緯32.23度，東經104.96度）發生3.2級地震，震源深度18公里。暫無人員傷亡及財產損失報告。

相關字詞﹕雲南 災情 傷亡 地震

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