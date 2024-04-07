廣西調研口岸建設 王毅：東盟合作重要門戶

新華社昨報道，王毅實地考察了友誼關口岸智慧口岸建設項目、中國－東盟產業合作區崇左片區、憑祥綜合保稅區、中國－東盟（崇左）水果交易中心、憑祥鐵路口岸、中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區等情况，並召開座談會聽取廣西有關部門及基層單位和一線工作人員的意見建議。

王毅表示，廣西是我國西南邊境重點省區，也是中國與東盟交往合作的重要「門戶」，在國家發展和外交大局中佔據着獨特位置，承擔着光榮使命。要按照習近平總書記要求，積極服務建設中國－東盟命運共同體，深度融入共建「一帶一路」，不斷擦亮中國－東盟博覽會的金字招牌，打造面向東盟開放的國際大通道。

為構建中越命運共同體更大貢獻

廣西與鄰國越南接壤。王毅強調，廣西要加強對越南交流合作，夯實中越友好的民意和社會基礎，持續提升跨境基礎設施互聯互通，努力打造智慧便利型、複合發展型、友好交流型、綜合安全型邊境口岸，為構建具有戰略意義的中越命運共同體作出更大貢獻。

王毅表示，外交外事戰線將按照習近平總書記重要指示精神，進一步加大力度，協助廣西推進對外互聯互通，培養更多外事人才，加強國際交流合作，助力廣西加快高質量發展。

去年底，習近平考察廣西時指出，廣西要主動服務國家重大戰略，打造成為粵港澳大灣區的重要戰略腹地。