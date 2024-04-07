謝鋒：中國產能過剩偽命題 受益否考驗人類良知能力

中國駐美國大使館網站昨發布訪談實錄，謝鋒就「新質生產力」和中國經濟形勢接受美國《新聞周刊》（Newsweek）專訪。謝鋒在訪問中表示，有些人指摘中國產能過剩對其他國家構成威脅，這是一個偽命題。「全球範圍來看，優質產能不是過剩，反而是嚴重不足。世界各國、尤其是發展中國家能否從發展優質產能當中受益，是對人類良知和能力的考驗。」

謝鋒續指，中國新能源產業蓬勃發展靠的是全球市場競爭中形成的創新優勢和過硬品質，絕不是靠所謂補貼和保護。在中國運營的最大兩家新能源汽車企業比亞迪、特斯拉，一家是民營企業，另一家是美資企業。

稱應憂錯過中國機遇 非經濟見頂

他又說，新質生產力是中國高質量發展的新動力，也是世界可持續發展的新動能。高水平對外開放是中國發展的必由之路，也將為世界帶來難得發展紅利。不斷升級擴容的超大規模市場是中國經濟增長的堅實基礎，更是世界各國合作共贏的歷史機遇。人們應該擔心的，不是中國經濟會不會「見頂」，而是自己會不會錯過新的巨大「中國機遇」；不是中國經濟會不會「崩潰」，而是「脫鈎斷鏈」阻礙全球經濟復蘇、地緣政治衝突顛覆持續八十多年的國際和平。