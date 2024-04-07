中美將打擊洗錢 商經濟平衡增長

中方：就產能問題充分回應

新華社指，昨日何立峰與耶倫會談，圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰深入、坦誠、務實、建設性地交流，一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

美國財政部發布的聲明表示，耶倫與何立峰同意就中美及全球經濟平衡增長討論，以部分回應美方對中國製造產能過剩的關切，她形容這次會談坦誠且富有成效。耶倫利用這個機會倡導為美國工人和企業提供公平的競爭環境。「我堅信，擺脫導致產能過剩的政策將使美國、中國和全球經濟受益。」雙方也同意美國財政部和中國人民銀行共同打擊洗錢和非法金融活動。耶倫在聲明中表示，這項新的努力將使美國和中國能夠分享最佳實踐，並提供各自為堵住各自金融體系漏洞而採取的行動的最新信息。