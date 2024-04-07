海上軍事安全磋商會議恢復 中美兩軍會談：海空危事要續減

中方反對航行自由為名損主權

國防部網站昨發布消息，此次會議旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展。雙方在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢坦誠、建設性交流，對2021年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為準則》執行情况評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。其間，中方指出，艦機安全與國家安全密不可分，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全。中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

美聯社引述與會官員報道稱，雙方約18名高階官員與會，討論話題包括海上軍事安全磋商機制協定，及今年稍早舉行的雙邊國防政策協調。此外，雙方各自提出了過去幾年中數宗引發安全疑慮的具體事件並討論。

美「欣慰」華「不安全行為」減少

有美方官員表示，過去幾個月，中國軍機艦的「不安全行為」減少，美方為此「感到欣慰」。此次會議是為了確保這一趨勢得以持續，同時提高該區域駐軍部隊的整體安全。參與會議的美軍方代表團長、陸軍上校弗朗西斯（Ian Francis）表示，與解放軍及區內其他軍事力量公開、直接及清晰的溝通，對避免發生事故及溝通錯誤至關重要。報道稱，北京表達了「控制南海准入和將台灣納入其控制之下的願望」。

這是自2021年12月以來，該工作會議首度恢復舉辦。2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京取消安排中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤及中美海上軍事安全磋商機制會議。去年11月中美元首三藩市會談後，雙方同意恢復兩軍上述往來。去年12月，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗視像通話，兩軍高層重啓中斷了16個月的對話。

今年1月，負責北京事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）在五角大廈會晤中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次中美國防部工作會晤。各工作層級互動持續進行，白宮資深官員上周談論習拜通話時，再次表達期望美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）能盡快與中國國防部長董軍直接對話。

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