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馬英九訪馬援祠 追憶漢朝先祖

【明報專訊】台灣前總統馬英九率青年學子繼續在陝西訪問，昨日在大陸國台辦副主任仇開明陪同下參觀了「馬援祠」尋根，追憶其漢代先祖馬援將軍。

睹自己當年題詞 笑忘何時書

綜合台媒報道，馬英九是當地馬氏宗親會會長。他在參觀期間，駐足細看父親2005年到陝西尋根的介紹和相片，在看到館方收集的題詞中，有自己以前寫的「薪傳弘遠」題詞時，笑稱忘了何時寫的。看到馬援將軍像，馬英九當場行三鞠躬禮。據記載，馬援是西漢末年至東漢初年的將領。

2023年4月1日，馬英九首度訪陸，曾到湖南省湘潭縣祭祖，為何這趟又到陝西楊陵馬援祠尋根？馬在前晚（4日）會見陝西省委書記趙一德時就提及表示，他的祖先是從陝西遷到湖南湘潭，這次親自到陝西扶風縣尋根、祭拜先祖馬援，實在難掩內心激動。

而在一個月前，當地得知馬英九要來祭祀，將「馬援祠」銅像、牌樓翻新。由於「層級比較高」，村民無法靠近，但都在四周等待，想一睹馬英九的廬山真面目。下午馬英九還到訪了西安法門寺。

「層級較高」無法靠近 村民遙望馬

馬英九此次訪問陝西，入住的是有「陝西的釣魚台」美譽的陝西賓館。該賓館是接待中央領導人及召開大型會議的國賓館，可見馬在陝西同樣是受到最高禮遇的對待。

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