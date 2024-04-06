上海火車站安檢慢 旅客逼爆不滿衝卡

據網傳影片顯示，火車站的安檢口擠滿了排隊的旅客，部分人直接衝上前。發布的網友稱，當時安檢口排隊擁擠，旅客等待時間長，但安檢口沒有完全開放，安檢速度緩慢，一些旅客因趕高鐵情緒激動，與安檢員發生了衝突。

只開兩安檢口 乘客指協調不OK

當時在現場的楊先生表示，安檢口只開了兩個，另外的兩三個都沒有開，「後面有些人在起哄，把圍欄掀開後，就一起推搡向前走了。「上海站這邊的治安環境和日常協調情况，我覺得不太OK」。

據中國鐵路上海局集團有限公司，當局預計清明假期客流量發送最高日就是4月4日，預測發送量超360萬人次。

鐵路指旅客不配合惹塞 網民斥卸責

對此，鐵路上海站事隔一日在官方微博回應稱，經初步調查，當日車站原定於4日清晨6時30分開啟全部安檢通道，但在6時25分左右，北面進站口瞬時大批旅客到達，因個別旅客不配合安檢，造成短時內安檢通道擁擠。車站工作人員立即加強秩序維護。到了6時28分，車站根據客流情况提前開啟全部安檢通道。

鐵路上海站稱，下一步，將對可能出現的瞬時進站客流加強預想，合理做好重點時段應急人員備崗，第一時間開足通道。

這一事件在網上迅速引發關注和討論。大多數網友認為，此事的主要責任應由火車站承擔，「長假期為什麼會一點預案都沒有？」批評車站管理層沒有做好應對高峰客流的準備，導致事態失控。也有網民斥責上海站的聲明，明顯在推諉責任。

今年內地清明節安排在4日至6日放假調休，大批旅客趁「小長假」出行。據中新社昨發布，假期首日，全社會跨區域人員流動量超過2.6億人次，比2023年4月4日增長70.34%。其中，公路人員流動量2.4億人次，環比增長27.1%，比2023年增長68.5%。水路客運量70.73萬人次，較去年增長五成。