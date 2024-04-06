華為伊朗業務誤導銀行案 美2026年初開庭審

【明報專訊】美國司法部起訴中國科技巨頭華為涉嫌誤導銀行違反美國對伊朗的制裁令的案件，預計將於2026年1月進入庭審階段。
路透社報道，美國聯邦助理檢察官所羅門（Alexander Solomon）周四向紐約東區聯邦地區法官唐納利（Ann Donnelly）表示，與華為的「和解談判已在僵局中結束，相信排期庭審是審慎的做法」。法官認為2026年1月初是開啓庭審的理想日期。控方預計庭審將持續四至六個月。
控方：審慎做法 料庭審持續半年
華為涉嫌就其在伊朗業務對滙豐銀行等機構進行誤導，違反美國對伊朗的制裁令而被美國司法部於2018年起訴。華為首席財務官、集團創辦人任正非之女孟晚舟同年12月在加拿大被捕，並計劃引渡至美國受審，中美兩國展開長達數年的拉鋸。孟於2021年與美國司法部達成和解協議，承認作出關於華為伊朗業務的虛假陳述，針對其個人相關指控撤銷並獲釋回國。
美國司法部針對華為的指控仍在繼續，並在2020年增加華為涉嫌從美國科技企業竊取商業機密，以及協助伊朗當局追蹤2009年反政府示威者等控罪。華為不承認控罪，代表律師阿克塞爾（Douglas Axel）表示已提出動議，申請將欺詐銀行與竊取商業機密兩項控罪分開審理，遭控方反對，認為有關指控存在關聯。