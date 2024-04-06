華為伊朗業務誤導銀行案 美2026年初開庭審

路透社報道，美國聯邦助理檢察官所羅門（Alexander Solomon）周四向紐約東區聯邦地區法官唐納利（Ann Donnelly）表示，與華為的「和解談判已在僵局中結束，相信排期庭審是審慎的做法」。法官認為2026年1月初是開啓庭審的理想日期。控方預計庭審將持續四至六個月。

控方：審慎做法 料庭審持續半年

華為涉嫌就其在伊朗業務對滙豐銀行等機構進行誤導，違反美國對伊朗的制裁令而被美國司法部於2018年起訴。華為首席財務官、集團創辦人任正非之女孟晚舟同年12月在加拿大被捕，並計劃引渡至美國受審，中美兩國展開長達數年的拉鋸。孟於2021年與美國司法部達成和解協議，承認作出關於華為伊朗業務的虛假陳述，針對其個人相關指控撤銷並獲釋回國。

美國司法部針對華為的指控仍在繼續，並在2020年增加華為涉嫌從美國科技企業竊取商業機密，以及協助伊朗當局追蹤2009年反政府示威者等控罪。華為不承認控罪，代表律師阿克塞爾（Douglas Axel）表示已提出動議，申請將欺詐銀行與竊取商業機密兩項控罪分開審理，遭控方反對，認為有關指控存在關聯。