王受文訪美 關注華企被制裁

中國商務部官網消息，王受文應邀於2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。王受文重點就美對華加徵301關稅和相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。

王受文表示，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，就企業關注問題進行討論；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國-加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強就產業界關注的具體標準問題進行討論；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制訊息交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。

中美軍方面對面會議 佩洛西訪台後首次

另據路透社報道，美國軍方5日發表聲明，稱中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）工作組於4月3日至4日在夏威夷舉行會議，雙方官員「審查了過去幾年與安全相關的事件，並討論了維持海運和航空操作安全和專業精神。」這次是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中美軍方的第一次面對面會議。美國官員表示會議十分順利。