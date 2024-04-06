抵廣府首餐吃點心 堅持坐大堂撤屏風

來中國前，耶倫接受美媒採訪時提到，和世界各地的人們接觸是她工作的一個關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是「通過食物和當地餐館」。

內媒讚「筷子用得不錯」

陶陶居工作人員向《廣州日報》介紹，「他們訂餐的時候堅持要訂大堂，開放式用餐，希望能更多感受餐廳的用餐氛圍。而且她點的都是非常有代表性的廣式茶點和粵菜。用餐過程中非常開心。」酒家亦在微信公眾號上發布耶倫一行人餐單，包括大蝦餃、葡撻、紅米腸、蘿蔔糕、蛋散、雙皮奶、百年燒鵝、蜜汁叉燒、一口酥豆腐、冰鎮咕嚕肉、乾炒牛河、砂鍋什菌煲、油泡龍躉、木耳秋葵、山泉水浸菜心等。

央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」在微博發文表示，耶倫「筷子用得不錯」。文章又指，作為美國官員，耶倫要了解中國的不能光是食物，只有更加了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀，中美關係觀。網民則讚稱她「低調」、「接地氣」。