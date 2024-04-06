耶倫：中美關係需公平競爭環境 指就產能過剩密切溝通重要 重申反對經貿脫鈎

按照美方公布行程，昨日上午，耶倫與經濟專家舉行圓桌討論，隨後與王偉中會面。中午與中國美國商會的活動結束後，她又與何立峰會談。

據美國財政部，在與何立峰會面時，耶倫回顧中美兩國領導人、財金官員去年底在三藩市的會面，並指雙方設立的經濟金融工作小組數個月來舉行多次會議，在一系列重要並困難的議題上取得進展。她還盛讚本次首站到訪的廣州市，是個重要貿易、商業，以及與其他地區互動的中心。

耶倫表示，美國尋求與中國建立健康的、互惠互利的經濟關係，但健康的經濟關係，必須為兩國的企業和工人提供公平的競爭環境，兩國也應就產能過剩、「涉及國家安全的經濟行動」等關切問題密切溝通。耶倫說，「我相信，解決產能過剩問題，更廣泛地考慮基於市場的改革，符合中國的利益。」她舉中國過去幾十年的市場化改革為例，強調這些改革刺激了經濟增長，使數億人擺脫貧困，並表示通過重振經濟可以取得更多收益。

何立峰：要落實中美元首重要共識

央視亦引述何立峰表示，兩人今次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並且就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善的回應。

耶倫當天還和王偉中會面，並會晤在華經營業務的美國企業代表，期間明確提出中國「產能過剩」問題。她表示，理解中國政府對製造業的直接和間接支持與國內經濟發展目標息息相關，但這導致中國的產能大大超過了國內需求，也超出了全球市場的承受能力。隨著最近中國電動車、電池和太陽能產品等新行業新興風險加劇，美國企業和工人的競爭力也受到削弱。「中國太大了，不可能試圖通過出口來實現快速增長，而可以通過減少給其他經濟體帶來壓力的過剩工業產能而受益。」

透露中美演練共同應對大銀行倒閉

耶倫提到，當天稍晚與何立峰會談的主要目的，就是說明中國工廠產能過剩和出口增長給國外帶來的問題，從而加劇潛在的貿易緊張局勢。她還透露，兩國已就共同應對大型銀行倒閉問題進行了演練。她當天下午亦在廣州白雲國際會議中心對美國商界人士重申，她與美國總統拜登都堅決反對美國應與中國脫鈎的觀點，「完全的經濟分離既不切實際，也不可取。」

耶倫今日下午前往北京，未來幾日將與中國國務院總理李強、財長藍佛安、人行行長潘功勝等官員及前副總理劉鶴會晤。

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