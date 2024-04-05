駐京周記：清明節防污染 墓前不許見火

今年清明節前，據「紅星新聞」報道，江蘇南通市民政局和市監局發布通告，稱為推動殯葬改革、摒棄喪葬陋俗，要求全市禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。違者將由民政部門和市監部門沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。構成違反治安管理責任的，可由公安機關給予治安管理處罰；構成犯罪的，可被追究刑事責任。

蠟燭變電子 冥鏹衣紙偷着燒

實際上，這樣的通告，早就在北京和天津實行了很久。按照《北京市殯葬管理條例》的相關規定，冥票、紙人、紙馬等所謂封建迷信祭祀用品都在禁售之列。另據天津一名社區便民商店老闆稱，從疫情前一兩年起，就有居委會通知，為免污染環境，不允許在清明等祭祀節日售賣任何冥幣紙錢等需要燒的物品，但普通祭拜用品可以正常售賣。

老闆說：「擺的可以，假花、香和蠟可以，燒的那些都是偷着賣的。」「如果有人舉報，就有人來核實，就得罰錢。」但這種「有損陰德」的事情也沒什麼人做，大家也就樂得私下交易。

據老闆表示，天津的祭祀習俗是在清明節時將去年墓前的物品換新，假花、香、蠟，還有酒，這些只有在清明節祭祀才會使用的東西，銷量就好很多。僅昨日一天的銷售額就達到7000元人民幣。「今年的營業額比疫情期間好了很多，大概多一到兩成。」據他分析，除了因為疫情政策放開，還因為疫情期間有老人去世，祭拜的人多了一些。

除了禁售紙紮，偷着買了的，燒也是個問題。「去年前年管得很嚴，路上還有專門穿紅馬甲的人，每天站到晚上9到10點，見有人燒了他們就拿着滅火器撲滅。」老闆稱，公墓前也有擔任志願者的大爺大媽監督。安放骨灰盒的公墓，香和蠟這種見火的物品也無法使用，只能用「電子蠟燭」代替。

駐京記者 王佩凡