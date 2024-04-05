耶倫訪華首站抵粵 盼穩兩國經濟關係

這是耶倫就任財長後第二次訪華。據「美國之音」報道，耶倫在前往中國途中對媒體表示，她此行是在美國總統拜登與中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島會晤之後，美中兩國高層對話的繼續。

美國財政部一名高級官員表示，此行目的是加強耶倫已經為管理兩國關係而進行的高層外交。訪華期間，預計耶倫還將就清潔能源補貼和工業產能過剩問題向中國施壓。

專家：不現突發事 已算成功

據央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，去年成立的中美經濟工作組和金融工作組，是在當下中美經貿關係中發揮關鍵作用的重要機制，耶倫作為部長的財政部是這兩個機制的美方牽頭機構。過去半年，耶倫所帶領的美國財政部開始在協調對華經貿關係方面承擔起了更大的責任。

浙報集團旗下新媒體「潮新聞」引述中國社會科學院美國研究所助理研究員馬偉認為，耶倫此訪預計雙方既要討論中美雙邊的財金問題，也要討論一些多邊的問題，加強中美在多邊國際經濟組織的合作。不過，馬偉表示，此行更多是保持雙方的溝通，能夠穩定住中美經貿領域不出現突發事件，已經算是成功了。