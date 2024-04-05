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馬英九陝西祭黃帝陵 哽咽稱兩岸同為炎黃子孫

【明報專訊】台灣前總統馬英九率台灣青年訪團，昨在陝西省黃陵縣參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」。他致辭提到兩岸同為炎黃子孫，忍不住兩度哽咽。大陸全國人大副委員長彭清華、全國政協副主席蔣作君及國台辦主任宋濤亦參加活動。

與國台辦主任上台獻花

中通社報道，在典禮中，馬英九與宋濤一同上台敬獻花籃，並向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。今年祭文也特別提及「寶島心繫根祖，兩岸一統，歷史必然」。祭典結束，馬英九與宋濤參觀黃帝手植柏樹，並向媒體稱，黃帝軒轅氏是中華民族共同的始祖，他過去在台灣六度遙祭黃帝，今天能帶着台灣年輕人到陝西親自祭祀黃帝陵，個人深感意義重大。

馬英九稱，大部分台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為黃帝子孫，保有台灣人民族的主體性和尊嚴。他引用當年在台灣遙祭黃帝的祭文「和平兩岸，雙贏共榮；同胞一體，允執厥中」，希望台灣年輕人更加牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黄子孫的驕傲。

公祭典禮維持高度保安，封鎖現場前後200米道路，不少民眾為觀看典禮，爬上活動現場附近一座小山，一邊從山坡遠眺祭典儀式，一邊用手機看現場直播。

他預計停留陝西4日，除公祭也將參觀秦始皇帝陵博物院、法門寺、大慈恩寺、陝西歷史博物館等，還將赴馬援祠及馬援墓尋根。

相關字詞﹕中華文化 黃帝陵 陝西 馬英九

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