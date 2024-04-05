台海軍司令將訪美 料商觀摩環太軍演 分析：亞太區醞釀安全合作思維 外訪與此有關

參加美印太司令交接儀式

唐華據報本周將到美國參加美軍太平洋艦隊指揮權交接儀式活動，並赴華府參加下周一（8日）至周三（10日）的「海空天會議」（Sea-Air-Space Conference）。據「美國之音」引述一名美籍台裔軍事專家證實唐華確有訪美之行，並表示「這是台灣軍種司令例行訪美」。該人士另稱，唐華去年5月就任後，原本同年底就要成行，因故延宕至今。

台候任總統賴清德2日下午赴台國防部聽取工作報告時指，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，持續強化國防戰力並與民主盟國緊密合作，是「至關重要且刻不容緩的任務」。

台立法院外交及國防委員會民進黨籍立委王定宇認為，唐華的美國行，應與亞太區域內近期醞釀中的國際安全合作思維有關。美日菲領導人11日將首度召開三邊峰會，美國網媒Politico報道，此次峰會或將宣布三國擬於南海聯合巡航，抗衡北京武力崛起。王定宇稱，台灣被納入這些安全會議或聯合軍演的迹象愈來愈明顯。台灣本年度的漢光演習也將於4月作電腦兵推，7月舉行實兵演練。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，唐華訪美除了例行軍事拜會外，也很可能討論台灣觀摩美國今年環太平洋軍事演習的可行性，台灣雖不可能派兵參演，但可望爭取以觀察員身分參與前期的兵推等課程。另外，美國未來對台造潛艦服役後的技術支援，或許唐華有機會接觸，「我們要如何去跟美國接軌，甚至進行聯合作戰。」

不過，美國華盛頓智庫「大西洋理事會」全球中國中心副主任廖彥棻認為，環太平洋軍演台灣若爭取觀摩將被北京視為嚴重挑釁，反喪失實質的軍事意義。中國外交部發言人林劍此前已在記者會回應，注意到有關唐華將訪美的報道，「中方堅決反對美台軍事勾連」。

京促美認清台問題敏感性

林劍表示，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，將所做的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來和軍事聯繫，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。