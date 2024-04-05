花蓮入夜漸恢復 夜市八成舖開 間歇餘震市面平靜 台鐵提早全線通車

明報記者 鄭啟智 賴俊傑 鄭律銘 施晉宇 花蓮—香港連線報道

據台灣中央災害應變中心及媒體數字，截至昨晚9時，花蓮強震造成全台10死1099傷，另有705人受困、15人失聯，失聯包括4名外籍人士，一人印度籍、一人加拿大籍、兩人澳洲籍。死者、受困及失聯人數全部位於花蓮縣，傷者則分佈在多個縣市（見表）。

本報記者昨清晨由台東乘火車到花蓮，早上由台東到花蓮的火車乘客不多，車上有大量空位，未見大規模趕赴花蓮的人潮。地震重災區之一花蓮市區，部分建築受損，外牆剝落、玻璃窗碎裂，有停泊路面的車輛被磚頭壓毁。

的士司機：客多赴太魯閣 訂單幾全撤

地震後停駛的宜蘭蘇澳到花蓮秀林路段，原料早上先恢復單線雙向行駛後，中午再搶修及開通雙線行車，台鐵昨早公布已全線正常發車。因應「東部幹線」台9線公路中斷，台鐵增開10列次往返花蓮至宜蘭的區間快車。

花蓮的士司機李先生表示，生意大受地震影響，因大部分乘客均是包車遊覽，很多前往太魯閣國家公園，但山區災情嚴重，這幾天幾乎所有預訂都取消。

地震造成全台多處學校受損，據教育部截至昨早9時統計，共計434所學校受災，其中國立東華大學理工一館疑因化學品傾瀉，周三上午起火，情况嚴重，師生累積實驗成果被毁。

434校受災 東華大學理工樓燒逾20小時

東華大學校長徐輝明昨接受媒體訪問表示，周三上午通報後消防就趕到救火，但火勢持續20多小時，周四凌晨才完全撲熄。徐估計，火勢持續料與攙雜非水溶性溶劑、氮氣瓶等化學物質有關。

台灣教育部國教署昨表示，已成立專案小組，目前已核定補助花蓮縣政府1000萬新台幣（約244萬港元），作為學校緊急搶修復原，讓無校舍安全疑慮的學校可在下周一（8日）復課。

強震下花蓮縣、台北市及新北市均有民眾請求當局勘災，台灣國土管理署昨表示，勘災大廈總數達181棟，目前評為危樓而列入「紅單」的有9棟，次一級的「黃單」則為8棟，正持續勘查。

台灣衛生福利部昨公布震災專項捐款帳號，募款為期一個月，政商界多名代表已宣布捐款。

（花蓮大地震）