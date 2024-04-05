推楚王族姓氏優惠票 鄂景區捱批

「湖北文旅」公眾號周二發布清明節假期票價優惠消息，其中提到荊州市「楚王車馬陣」景區的優惠政策，包括楚國王族免費，即姓羋、姓熊的遊客可免費入園參觀；荊楚十八姓包括伍氏、屈氏、項氏、藍氏、麻氏等「楚國貴族」，可享半價優惠。

此舉引來眾多網民抨擊，指有關做法不合理，「體現了景區的封建特權思想和等級觀念」。荊州市文旅局工作人員周三晚回應，這個政策的目的是宣傳和弘揚楚文化，並不存在封建迷信。

指表達不合適下架 換背《離騷》

不過到了昨日，該局稱「表達上不是很合適」，目前已下架相關政策，將該活動替換成在景區背誦 《楚辭·離騷》任意連貫30句的遊客可免費入園。工作人員還表示，後續也不會再推出跟姓氏相關的免費、半價入園活動。

這不是「楚王車馬陣」景區首次推出類似優惠措施。去年3月，該景區也推出「羋姓、熊姓遊客免費入園，荊楚十八姓可享門票半價優惠」的政策，但並未直接提及「楚國王族」及「楚國貴族」等字眼。

公開資料顯示，楚王車馬陣是現已發現的保存最好、規模最大、佈局最為完整的周代楚王陵陵園。