青島嶗山公墓非法擴建 央視揭佔地超審批10倍 村民批毀林

稱墓地17年間持續擴張開發

據「央視新聞」報道，涉事的太平陵公墓位於青島城陽區華陰社區，地處嶗山山脈西麓。華陰村民指出，公墓自2006年開始陸續非法擴建，「（公墓）年年在擴張，每天早上我都能聽見挖土機撞擊的聲音」，村民也一直在舉報。

央視記者實地走訪發現，太平陵公墓北山和南山均有成片擴建的墓穴，旁邊平整的土地上堆滿石材，附近停放幾台挖土機和大型運輸車輛，部分裸露黃土的地塊剛種了一些樹苗。多名來此掃墓人士表示，每年來掃墓，都能看到成片新開發的墓穴，價格也在上漲。

在公墓營業廳，一名銷售人員介紹，南向的公墓27.8萬元起價；北向的有8.98萬、9.68萬、10.8萬元不等。對方介紹，公墓還販售近些年擴建的豪華墓穴，還指了指「50幾萬的在這邊，在太平三區，51.8萬、61.8萬，下邊兩排就是71.8萬」。

隨後在村民指引下，記者還發現了一片正在開發的地塊。只見路面已經硬化，兩側山體有的已被挖過，道路一側還有成片被砍伐的林木。村民稱，以前這塊地方是大片山林，「修路的時候肯定毀林了」。

2003年以來的歷年影像顯示，整個公墓區域侵佔林地較嚴重的有兩處，包括公墓南部山頭的砍伐，破壞面積47畝；以及公墓東部區域，最近在2022年仍有植被破壞現象。

工作人員稱，太平陵公墓審批面積87.53畝，未對其擴增面積進行過審批。據村民先前找過測繪公司勘測，相關報告顯示，公墓佔地約913畝，超過審批面積的10倍。

內地《殯葬管理條例》規定，禁止在風景名勝區建造墳墓。城陽區自然資源局相關人員表示，太平陵公墓所處區域即在嶗山風景區範圍內。政府部門去年底已對公墓營運方開出3份罰單、合共罰款900多萬元，其中一份罰單明確其涉嫌違法使用林地建設墓地。

已繳罰款逾900萬 政府研強拆

不過營運方至今仍未拆除。城陽區自然資源局工作人員表示，目前公墓營運者已繳納罰款，正在和法院協商，擬對部分區域申請強制拆除。「罰款繳了，叫他拆，他沒拆！我們現在和法院協商，怎麼樣強制執行」。