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日菲發海嘯警報 內地多地有震感 大批旅客曾滯那霸機場

【明報專訊】台灣花蓮對開海域昨晨發生7.2級地震，日本及菲律賓一度發出海嘯警報，其中日本氣象廳一度向沖繩本島、宮古島及八重山群島發海嘯警報，警告或會引起3米高海浪，呼籲沿岸民眾撤離，警報延至當地時間中午解除，但當局仍提醒水位可能有變化。海嘯警報期間，那霸機場、宮古島機場和石垣島機場曾關閉，大批旅客一度滯留。

根據日本放送協會（NHK）報道，那霸機場一度取消98班航機升降，大批旅客滯留機場，至當地時間中午12時44分，才逐漸恢復航機升降，部分航班延誤近5小時。

機場關閉 航機折返桃園

據中央社引述中華航空公司表示，一班於昨早8時03分從桃園機場飛至沖繩的航班，中途接獲通知沖繩發布海嘯警報，並關閉機場，航班需折返桃園機場，在日本解除海嘯警報及重開機場後，該班航機於上午10時半重新起飛。

菲律賓昨亦發出海嘯警報，警告沿海區域的民眾撤離。根據中央社報道，菲律賓國家地震研究所昨指菲律賓從北到南23個省分的沿海地區「料將出現海嘯巨浪」。

內地同發海嘯警報

部分鐵路封鎖檢查

中國內地方面，福建、上海、廣東等多地昨日都有民眾反映有明顯震感。在地震發生後，中國鐵路南昌局、廣州局、上海局集團等鐵路部門封鎖所轄福建、江西、浙江等部分鐵路，並對鐵路、橋樑等作安全檢查。

國家自然資源部海嘯預警中心昨日亦一度發布海嘯一級警報（紅色），預料地震震央周邊或會引發局部海嘯。

（花蓮大地震）

相關字詞﹕海嘯 菲律賓 日本 花蓮地震 台灣

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