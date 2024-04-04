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國台辦稱願助救災 陸委會：沒需要

【明報專訊】台灣花蓮縣海域昨日發生7.2級地震，各界關注。國台辦發言人朱鳳蓮昨稱會密切關注災情及後續情况，願協助救災，大陸有關方面高度關切，向台灣同胞表示誠摯慰問。台灣陸委會則稱沒需要陸方協助救災，感謝國台辦關切與慰問。

派救援隊否 港府：與國家商討

翻查資料，1999年台灣「921大地震」時，本港消防處曾派16名消防員赴當地協助救援，本報昨查詢本港今次會否派員到當地協助救援，特區政府發言人回覆稱特區政府向台灣受災居民致以深切慰問，香港作為國家的一部分，若國家決定協助救災或派遣救援隊，香港會與國家商討，考慮會否隨國家隊參與救援。

歐美日菲政要發文慰問

國際社會亦關注台灣災情。日本首相岸田文雄在社交平台X（前稱Twitter）發帖稱，日本「願協助台灣任何必要的支援」，對災情感痛心並慰問災民。菲律賓總統小馬可斯在X發文稱已準備以任何可能方式協助和支持在台菲律賓人。

美國白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）在X發文稱正關注台灣地震報道，繼續監察地震對日本的潛在影響，美國已隨時準備提供必要協助。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及英國外相卡梅倫亦分別在同一平台稱隨時準備援助，向災民表示慰問。

（花蓮大地震）

相關字詞﹕陸委會 國台辦 花蓮地震 台灣

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