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「嬰兒牀般擺動」 花蓮港客震醒

【明報專訊】昨晨花蓮外海域發生7.2級地震之際，不少港人正身處台灣旅遊。正在花蓮旅行的黃小姐早上近8時被「震醒」，在民宿感到明顯搖晃，她形容「好像嬰兒牀般擺動」，餐桌上物品及榻榻米牀均移位，從露台往外看，不少民眾走到戶外暫避。她與友人曾駕車到市中心暫避，那時便利店貨物四散，兩幢大樓更傾斜30度及45度，其中一幢大樓低層原本有一間早餐店，已被壓扁得不見蹤影，只剩招牌。據台灣傳媒報道，該間位於北濱街的「幸福時刻早午餐」被壓倒之際，車輛全緊急暫停行駛，民眾尖叫不斷。

黃小姐向本報稱，至中午12時有多次餘震，每次持續數分鐘，震感猶如「電影院震動的座椅」。她周一與友人從台北自駕遊到花蓮，原定今日駕車返台北，惟花蓮往返台北公路斷裂，無法駛過，不排除要花約10小時車程先到高雄再回台北，較原本從花蓮到台北多花約4小時。

一日團續啓程花蓮 半路折返台北

昨晨全台多處均有震感。在台北旅遊的施小姐說，原本報名參與一天遊旅行團前往花蓮太魯閣國家公園，由於台北距離花蓮數小時車程，且遊行團如常出發，團友估計花蓮地震不太嚴重，故無人要求退團。不過，她說旅遊巴開車約40分鐘後，在前往其中一條高速公路時，導遊突稱「花蓮情况挺嚴重」，故原路折返台北，並在全額退款下取消行程。她認為行程的確打亂，惟安全第一最重要。

台北居民：廟宇裝飾震到「噹噹」聲

居於台北的港人王小姐稱，由於住在較高層，昨早感到明顯地震，震感較昔日強烈，「站都站不穩」。她當時走避不及，只能與室友在餐桌下暫避，牆上掛畫及桌上玩偶紛紛掉在地上，又聽到有人驚慌尖叫，附近廟宇裝飾亦因地震搖擺而發出「噹噹」聲。王小姐說昨早10至11時感受到3至4次餘震，強度不太嚴重，她與友人紛紛把易碎品從高處放回地面，以免被餘震震損。

地震時正在高雄上班的台灣人楊先生說，感受到辦公室「分別上下左右搖擺」，好像「坐上遊樂設施慢慢加快」，持續約一分鐘，不過震感不如昔日地震強烈。

（花蓮大地震）

相關字詞﹕在台港人 旅行團 台灣 花蓮地震

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