馬強調力推兩岸學生交流 兩岸學子互加微信 有未被選中者場外興嘆

明報記者

馬英九帶領「大九學堂」訪團，昨下午1時許進入中山大學南校區，一行人先在校園內漫步，在中山大學黨委書記陳春聲、校長高松陪同下參觀校內的孫中山紀念館，並前往懷士堂與中大學生座談交流。

他談到，兩岸同學因語言相通、年齡相仿，交流起來是「渾然天成、欲罷不能」，並提到孫中山百年前於中大題下的十字校訓「博學、審問、慎思、明辨、篤行」精神猶在，「兩岸當局都應慎思之、明辨之、篤行之，讓年輕人有更多認識彼此的機會」。

邀師生回訪 允「親自陪你們到台走一走」

訪團台青與中大學生互加微信及自拍，隨後又輪流表演節目，氣氛熱絡。馬英九更邀請中大師生回訪台灣，稱由馬英九基金會來安排，並允諾「我也會親自陪着你們一起到台灣各地走一走」。活動結束後，訪團趕往機場。

除了被選中交流的學生，昨日也有不少學生望「馬」興嘆。中大校園內大範圍拉起封鎖線，每隔數米就有便衣看守。一名40多歲、曾經營食肆的中年男子亦來到中大「追馬」，稱「嚮往自由民主的台灣社會，想親眼一睹台灣前領導人的姿態」。他午間兩次嘗試從不同校門進入校園被攔截，又移步正門等候。

讀〈與妻訣別書〉 泣盼記住先賢奉獻

昨日上午，馬英九在黃花崗墓園發表講話時，先慰問台灣花蓮地震災情，「希望大家一切平安」。他率訪團向黃花崗七十二烈士敬獻花籃，並行三鞠躬禮，墓前放有落款「中國國民黨前主席馬英九」的花籃。他特別提到烈士中有兩名台灣人，分別是來自苗栗的羅福星與台南的許贊元，「許贊元的弟弟就是許地山，筆名落花生，很著名的一位台灣作家」。

馬英九於現場朗讀烈士林覺民〈與妻訣別書〉片段，情緒激動，語氣哽咽顫抖，一度泣不成聲。他表示，希望黃花崗精神生生不息地傳遞下去，讓兩岸中國人記得先賢的犧牲與奉獻。

另邊廂，國民黨副主席夏立言今將訪美，7日前往華府拜會美國行政部門及智庫，其間預計也將參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）對台海衝突的兵推。