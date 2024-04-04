華為撤「遙遙領先」商標申請 稱提一句罰一萬是「謠言」

綜合《每日經濟新聞》等內地媒體報道，「遙遙領先」一詞最常被華為常務董事余承東提到。在問界新M7等華為智選車型發布時，余承東多次用「遙遙領先」一詞描述產品功能。而在去年9月華為Mate60系列發布會中，余承東更曾14次使用「遙遙領先」一詞，形容華為手機與其他品牌之間的差距，「遙遙領先」更在同日被洗版，之後就成為2023年內地網絡流行語。

而今提到「遙遙領先」，很多人就會想到華為。小米集團董事長雷軍在3月28日晚的小米SU7上市發布會上，也喊出了「遙遙領先」。他還說，「余承東將這個詞匯植入了每一個人的腦海裏。」

不過據內地科技新媒體「36氪」消息，華為在去年9月申請註冊的兩個「遙遙領先」商標，國際分類分別為科學儀器、運輸工具。在今年1月10日，華為提出撤回商標註冊申請。

網民嘲「領先較多時才說」

「遙遙領先」被華為濫用後，有網民調侃「只有領先比較多時才說。」「界面新聞」報道，鈦媒體創始人趙何娟發帖表示，據可靠消息，任正非在華為內部給余承東下「禁令」，每再提一句「遙遙領先」罰款一萬。不過《安徽日報》就此向余承東求證，其在微信上回覆稱是謠言。