明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

菲誓言回擊中國干涉補給擱淺軍艦

【明報專訊】中菲在南海衝突未有緩和跡象，菲律賓一名高級安全官員昨（3日）表示，在為駐守在「馬德雷山號」軍艦上士兵的補給任務不會有絲毫松懈，並稱中國任何干涉補給任務的企圖都將遭到菲律賓的回擊。中國外交部則指摘菲方背信棄義、滋事挑釁，敦促通過對話協商妥善管控爭議。

路透社報道，菲國安委發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）在一場海事論壇中說，菲律賓致力於維持其在仁愛礁的地位，「我們維護馬德雷山號的承諾始終存在，因此，中國任何干涉補給任務的企圖都將遭到菲律賓的回擊，以保護我們的軍隊」。

菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已簽署命令，下令政府加強海上安全協調，以應對領土完整與和平面臨的「一系列嚴重挑戰」。馬拉亞稱，總統的反制措施將是「多層面的」，包括對菲在南海補給任務和行動的改變和調整。出於安全考慮，他沒有詳細說明。

中方斥滋事挑釁 促對話協商

菲防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）周二在公開信中說：「不要落入中國宣傳的陷阱」。馬拉亞對此說，「我們看到他們通過代理人、或可稱之為擴散者在這裏工作，因為有與事實不符的中國敘事在運作。」

另據「央視新聞」報道，外交部發言人汪文斌昨回應特奧多羅發表的公開信表示，菲方一再指責中國「以大欺小」，而對其非法侵佔、侵犯中國南沙群島領土的行徑只字不提，這才是真正的宣傳「陷阱」。仁愛礁問題不是誰大誰小的問題，而是孰是孰非的問題。

汪文斌表示，菲方為一己之私，不惜破壞地區國家達成的共識的行為，是導致南海局勢擴大化、複雜化的主要根源。「我們再次敦促菲方尊重事實，盡快回到通過對話協商妥善管控爭議的正確軌道上來。」

上 / 下一篇新聞