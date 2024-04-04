菲誓言回擊中國干涉補給擱淺軍艦

路透社報道，菲國安委發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）在一場海事論壇中說，菲律賓致力於維持其在仁愛礁的地位，「我們維護馬德雷山號的承諾始終存在，因此，中國任何干涉補給任務的企圖都將遭到菲律賓的回擊，以保護我們的軍隊」。

菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已簽署命令，下令政府加強海上安全協調，以應對領土完整與和平面臨的「一系列嚴重挑戰」。馬拉亞稱，總統的反制措施將是「多層面的」，包括對菲在南海補給任務和行動的改變和調整。出於安全考慮，他沒有詳細說明。

中方斥滋事挑釁 促對話協商

菲防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）周二在公開信中說：「不要落入中國宣傳的陷阱」。馬拉亞對此說，「我們看到他們通過代理人、或可稱之為擴散者在這裏工作，因為有與事實不符的中國敘事在運作。」

另據「央視新聞」報道，外交部發言人汪文斌昨回應特奧多羅發表的公開信表示，菲方一再指責中國「以大欺小」，而對其非法侵佔、侵犯中國南沙群島領土的行徑只字不提，這才是真正的宣傳「陷阱」。仁愛礁問題不是誰大誰小的問題，而是孰是孰非的問題。

汪文斌表示，菲方為一己之私，不惜破壞地區國家達成的共識的行為，是導致南海局勢擴大化、複雜化的主要根源。「我們再次敦促菲方尊重事實，盡快回到通過對話協商妥善管控爭議的正確軌道上來。」