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習稱不坐視科技打壓 拜登警告勿干預大選

【明報專訊】國家主席習近平周二晚與美國總統拜登通電話。分析普遍認為，此次通話傳達了雙方期望保持中美關係整體穩定的意願，但科技和經濟方面的分歧在加深。

據新華社報道，習近平在電話中提到了兩個「不會」：對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中國不會聽之任之；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，也不會坐視不管。

「美國之音」報道，拜習在通話中討論了包括TikTok在內的議題。美國國家安全委員會發言人科比（John Kirby）提到，拜登重申對TikTok所有權的關切，明確表示「這不是為了禁止，而是我們有意剝離，以保護國家安全利益」。除了經貿和台灣，拜登在通話時再次警告中國不要干預11月的美國總統選舉。

美智庫：華目前為止最尖銳信號

觀察人士認為，雙方在通話中，都展示出相對友好的態度，但兩國在科技方面的競爭依然是雙邊關係變數。

「美國之音」引述華府智庫昆西研究所研究員文哲凱（Jake Werner）表示，這是到目前為止最尖銳的信號，表明中國認為美國的經濟限制是僅次於台灣議題的潛在衝突點。

「澎湃新聞」引述復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，拜習通話是表達雙方對中美關係的關切，並對下一階段中美關係的走向，產生一定的定調作用。

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