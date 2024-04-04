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耶倫訪華 擬就產能過剩貿易不公施壓 另談窮國債務重組打擊洗錢 中方盼兩國相向而行

【明報專訊】在國家主席習近平與美國總統拜登前晚通電話後，兩國隨即分別宣布，美國財長耶倫今日起訪華6日，將會見國務院總理李強、副總理何立峰等。她此行將聚焦中國產能過剩的問題。外交部昨表示，中美經濟關係根植於兩國共同利益，本質是互利共贏，希望美方和中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，推動中美經濟關係穩定向前發展。

經中美雙方商定，耶倫將於4月4日至9日訪華，這將是她作為財長第二次訪華。據美國財政部的聲明，耶倫周五在廣州停留兩天，會見廣東省長王偉中和在中國美國商會主辦的活動上發表演講，隨後前往北京進行兩天會談。她將與李強、何立峰以及卸任前副總理劉鶴會談。此外，耶倫也將與中國財政部長藍佛安，以及中國人民銀行行長潘功勝會晤。

周六離穗赴京 將晤李強劉鶴等

聲明提到，她此行重點是向中國提出產能過剩的問題，要求中方糾正不公平的貿易行為，並尋求與中國建立健康的經濟關係。美媒引述一名知情人士透露，雙方還將談及中國不願幫助貧困國家加快債務重組，探討打擊洗錢和維護金融穩定等議題。一名要求匿名的美國財政部官員透露，美國代表團還希望聽取中方闡述如何實現5%左右的增長目標。

在上周三，耶倫曾在一場演講中斥責中國利用對電動車、鋰電池和光伏產品的大量補貼，取得競爭優勢，扭曲國際市場價格，最終傷害了美國企業與美國工人的利益，還損害了世界經濟的韌性。《華爾街日報》昨日指，耶倫此行將向中國提出「不要再依賴出口支撐疲軟的經濟，要想辦法提振國內消費市場」。

對華貿易是美國大選年的議題之一。今年，前總統特朗普提議擴大並進一步提高對中國進口產品的關稅。與此同時，拜登政府一直在考慮對中國進口的綠色能源技術徵收關稅。

中方：美打壓是製風險非去風險

昨在北京，外交部發言人汪文斌在記者會上稱，中美經濟關係根植於兩國共同利益，本質是互利共贏，希望美方和中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，推動中美經濟關係穩定向前發展。汪還提到，近年中國電動汽車、鋰電池、光伏等產品出口增多，是國際分工和市場需求的結果。美方擔心的究竟是不是產能過剩，「大家都看得很明白，至於誰在搞非市場操作，事實就擺在這」。 他重申，美國針對中國的經貿科技打壓層出不窮，不是在去風險，而是在製造風險。

近期，美國重點指摘中國向國際市場傾銷商品。彭博社昨在一篇報道指出，美、歐認為中國正遭遇產能過剩急劇增加的情况，這可能摧毀他國的相關產業。不過數據表明，雖然中國存在工業產能過剩，但多是由西方國家不與中國競爭的行業推動的，例如低技術產品，以及與中國房地產市場低迷相關的混凝土和家具等產品。在電動汽車方面，發達國家面臨的似乎更多是中國企業效率更高，而非產能過剩。

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