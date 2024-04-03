31省完成組建數據機構

據央視報道，首次全國數據工作會議1日至2日在北京召開。國家數據表示，除了31個省區市和新疆生產兵團已組建數據機構，北京等21個地區還將數字政府建設納入數據工作範圍，機構職能延伸到公共數據的生產和採集環節。縱向聯動、橫向協同的數據工作體系基本形成。

擬2030年全國城市數字化轉型

國家數據局去年10月正式揭牌，該局由發改委管理，主要負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合與開發利用等。

另外，國家數據局昨就《深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》徵求意見。《意見》提出，到2027年，全國城市全域數字化轉型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通的智慧城市。城市數字經濟創新活躍，數字治理高效精細，數字服務暢享便捷。到2030年，全國城市全域數字化轉型全面突破，群眾的幸福感、安全感全面提升，湧現一批數字文明時代具有全球競爭力的中國式現代化城市。