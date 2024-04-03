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內地AI短片培訓班湧現 有聲稱可推薦工作 收費2萬未提合作企業

【明報專訊】「明天替代你的不是AI，而是會AI的同事」，正在成為打工仔的新焦慮。隨着人工智能發展迅速，內地各類打着AI（人工智能）旗號的相關課程湧現，其中尤以AI短片培訓班最受歡迎，收費高達兩萬元，並聲稱可推薦工作。

「AI是你逆襲的機會」、「AI是普通人的升職秘籍」，打開各大短片平台，到處都是培訓機構打出的吸睛噱頭。據《每日經濟新聞》報道，目前市面上AI培訓班周期多數為1至6個月，收費從數元起步、高至數萬元。

培訓期1至6個月 數元起步

記者以學員身分諮詢，西南地區一家大型培訓機構的楊老師表示，很多企業對AI短片的人才需求旺盛，「短片在風口上，現在我們大範圍在跟企業簽」。

楊老師稱，該機構有兩種AI短片課程，一種是聽錄播課和直播課，收費1680元（人民幣，下同）。另一種是線下教學，全套學完需時4至6個月，聲稱「學習結束後可以幫你推薦工作」，收費20800元，保證學員都能拿到「人工智能訓練師」證書。但當問及與哪些企業合作，對方未提及企業名稱，只是表示保證就業，「不成功退80%學費」。

有課程被關閉 網民：割韭菜重災區

不僅各種機構開AI課，內地最大的編劇及劇本資源整合機構「編劇幫」也辦起AI短片訓練營，創辦人杜紅軍表示，首期課有近60人報名，多數是業內的編劇、導演。

不過這種速成的AI培訓班，也引發不少質疑。近期，自稱清華博士、AI培訓付費課程領域的博主李一舟，售賣AI課程的微信小程式「一舟一課」被關閉。不少學員認為其內容「注水嚴重」。網民稱，AI培訓已成了「自媒體領域割韭菜的重災區」。

業內專家：暫無公司可純AI批量做短劇

無界AI內容中心負責人趙傑誠表示，市面上有很多培訓打着AI的噱頭吸引人。但從AI短劇來講，沒有一間公司有能力用純AI方式來批量做短劇。目前所謂的AI短劇，大多是類似AI換臉、虛擬引擎等。

「編劇幫」杜紅軍也承認，目前AI更多是提升效率的一個工具。現在很多編劇、導演靠PPT對外宣傳，「我時常鼓勵編劇通過AI工具來孵化自己的IP（知識產權）……通過AI短片，把故事核心、精華展示出來。這能讓投資人感興趣」。

然而單靠短期培訓做AI影片，對影圈人也非易事。杜紅軍稱，即使是成熟編劇，寫劇本時，本來就不太會考慮原本導演、剪片師的工作。

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