台稱憂引挑釁意味 金門對海實彈訓練改陸地靶場

中國大陸快艇今年2月14日於金門海域逃避查緝翻覆，造成漁民2死，引發兩岸金廈海域爭端，大陸海警船隨後進入金門水域巡航。台漁業署則於3月中旬發布射擊通報，台陸軍金門防衛指揮部自4月2日起連續多天，分別於金門本島、烈嶼等地進行地面武器對海實彈射擊，周邊海空域在射擊訓練期間將警戒、管制。

對於金防部最新決定，中央社引述金防部政戰主任鄭傑元少將表示，「安全優先考量」，外離島射擊會受到天候與海況影響，昨原定在後嶼及烈嶼的對海實彈射擊訓練，考量海面有海霧干擾戒護安全，調整至陸上靶場進行。鄭傑元表示，對海實彈射擊訓練須視天候狀況滾動式修正。

值得一提的是，在3月27日國台辦例行新聞發布會上，發言人陳斌華針對台軍即將在金門舉行對海實彈射擊演練警告，「我們密切關注台軍在金門的動向，如其挑釁滋事，膽敢輕舉妄動，必遭失敗。」中國國防部發言人吳謙次日在例行記者會上強調，台軍任何動向，解放軍盡在掌握。民進黨當局的任何挑釁行徑，都將以失敗而告終。

駐軍無應對陸無人機空拍 台防長：將究責

另外，金門二膽島台軍基地3月29日遭大陸網民以「大疆」無人機侵入空拍，駐軍無即時應對措施，網上還流傳「台灣二膽島國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光」的影片，引發熱議。台國防部長邱國正表示將究責。金防部昨指出，防區各守備區域已全面加強隱蔽掩蔽措施，並要求官兵提高監偵警覺，同時適懲失職人員。