綠營批馬參觀美黑名單科企 馬辦諷脫節

馬英九到訪生產無人機的大疆創新自2020年起被美國列入制裁的實體清單，之後再有數波制裁，大疆無人機此前亦飛赴金門空拍。台媒引述民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，馬英九前往被美國列為黑名單的陸企，就是成為大陸的統戰道具，為這些國際黑名單企業「拍拍手、好棒棒」，認為馬英九今次行程「難以期待」。

民進黨立法院外交國防委員會委員陳冠廷則認為，此舉不僅對台灣利益產生負面影響，還向外界傳遞錯誤信息。陳冠廷表示，馬英九訪問普遍被西方國家視為敏感的中國科技公司，恐遭解讀為台灣對這些企業及其背後政策的認可，從而影響台灣與西方國家的關係。

馬辦稱助台生打開國際視野

對於綠營指摘，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，說西方會有錯誤解讀「根本是非常離譜的說法」，台灣年輕人不可能接受要把台灣閉鎖，故步自封，比亞迪是全世界銷量最大的電動車，大疆公司的無人機佔全世界70％市場，大九學堂的同學都非常認真地參訪，也打開更具國際觀的視野。

蕭旭岑又表示，很同情和世界脫節，滿腦子意識形態的綠委。陳冠廷也再回擊表示遺憾，反批大陸網絡長城遏止青年接觸世界、不允許青年針對政策、權益發表意見，「才是真正的閉鎖青年」。