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馬英九廣東行續 強調避戰「兩岸不可迴避責任」

【明報專訊】台灣前總統馬英九訪陸廣東行昨（2日）輾轉深圳、中山、珠海及廣州，赴比亞迪、孫中山故居、港珠澳大橋參觀，晚上與廣東省委書記黃坤明會面，並夜遊珠江。馬英九強調避戰與振興中華是「兩岸中國人不可迴避的責任」，黃坤明讚賞馬英九一直堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進兩岸關係和平發展作出重要貢獻。馬英九今天前往黃花崗七十二烈士墓拜謁、參訪黃埔軍校舊址，以及到中山大學交流，傍晚飛赴陝西，繼續下一站行程。

會粵書記 馬感謝照顧台商台企

綜合《聯合報》、「南方網」等報道，馬英九昨晚間與廣東省委書記黃坤明在位於荔灣區、珠江岸邊的「白天鵝賓館」會見，他表示來到廣東第一印象除了天氣、飲食與台灣相近，更能感受到這片土地欣欣向榮。廣東是台商投資的第二大省，他感謝在場人士對在粵台商台企的照顧，及對其此行的協助與安排。

他結合當日下午到中山參觀孫中山故居的感受說，海峽兩岸共享中國歷史、擁有同樣的語言與文化，去年他在南京中山陵提出「和平奮鬥、振興中華」的主張，追隨國父「和平、奮鬥、救中國」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。

馬訪港珠澳橋 粵書記稱印證實現孫中山宏願

黃坤明說，馬英九在香港出生，「跟廣東非常有緣分」，很高興在繁花盛開的美好時節在花城廣州見面。馬先生一直堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進兩岸關係和平發展作出重要貢獻，「我們深表讚賞和敬佩」。他又提到，一行當天參觀的港珠澳大橋工程，「也印證了中山先生當年《建國方略》當中的宏願得以實現」。

當天下午，馬英九在國台辦副主任潘賢掌的陪同下參觀孫中山故居，孫中山1866年出生於此。參觀時，馬並到旁邊的孫中山紀念館以「中國國民黨前主席」之名獻花。

馬英九在紀念館門口發表感言指出，「國父孫中山先生是我一生崇拜的偶像。」。他語帶哽咽表示，「孫中山先生領導革命40年，致力創立一個自由、團結、均富、統一的中國……當年孫中山先生念茲在茲的許多建國的主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現」。最後他重申，深切期望兩岸共同合作，避免戰爭，致力和平，振興中華。

另訪比亞迪 馬關注陸電動車發展

結束故居行程，馬英九前往珠海參觀港珠澳大橋，再返回廣州市區。昨上午，馬英九到位於深圳的電動車企比亞迪參訪，國台辦主任宋濤作陪。馬英九高度關注大陸電動車發展，途中不斷發問，當他問「比亞迪領先全球電車可以有幾年」，宋濤強調要有自信心，比亞迪技術別人「永遠追不上」。

相關字詞﹕港珠澳大橋 孫中山 訪問 馬英九

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