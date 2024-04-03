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與拜登通電話 習：消極因素增要重視 稱堅持3原則 指美打壓華經貿科技製造風險

【明報專訊】新華社昨深夜發布報道，國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話，兩國元首就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見。這是繼去年11月，中美兩國元首在三藩市面對面交流後，時隔4個多月再次直接溝通。兩國元首認為，這次通話是坦誠、建設性的。

據新華社報道，習近平指出，這幾個月，中美關係出現企穩態勢；另一方面，兩國關係中的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視。

習近平指出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則。一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線。二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定。三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「三藩市願景」轉為「實景」。

強調台灣問題屬不可踰越紅線

對於台灣問題，習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，中方不會聽之任之。 　

習近平表示，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。通話中，習近平闡述了中方在涉港、人權、南海等問題上的立場，兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。

拜登強調南海自由航行 關注華撐俄國防

白宮稍後發表新聞稿，確認拜登已跟習近平通電話。白宮新聞稿形容二人「在一系列雙邊、地區和全球議題上舉行了坦誠和具建設性的討論，包括合作領域和有分歧的領域」，並就去年11月三藩市會晤時討論的關鍵議題作出評估和鼓勵取得進展，這些議題包括反毒合作、持續的兩軍溝通、化解人工智能（AI）風險的相關對話，以及氣候變化和民間交流的持續努力。

新聞稿其後提到，拜登強調維持台灣海域和平穩定的重要，以及南海法治和自由航行，又就「中方對俄羅斯國防工業基地的支持」及其對歐洲與跨大西洋安全的影響表示關切，強調美方對朝鮮半島全面無核化的持久承諾。拜登又就中方「不公平貿易政策和非市場經濟做法」的持續關注，指其傷害美方工人和家庭，強調美方會持續採必要措施，以在毋須過度限制貿易和投資下，避免先進美國科技被用於削弱美國的國家安全。

美稱耶倫布林肯將訪華

白宮稱，雙方領袖歡迎維持開放通訊渠道的持續努力，並透過未來數周以至數周的高層外交和工作層級商討，負責任地管控中美關係，包括財長耶倫和國務卿布林肯即將訪華。新華社稱，中方歡迎耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華。

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相關字詞﹕中美關係 三藩市 拜登 習近平

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